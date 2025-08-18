Скорость снизили со 140 до 20 км/ч на одной из казахстанских трасс

На участке трассы Астана - Караганда ввели ограничение скорости - с привычных 140 км/ч ее снизили до 20 км/ч с помощью специальных технических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на 1128 километре автотрассы Астана - Караганда - Алматы, в направлении Караганды, вблизи поселка Осакаровка ввели временное сужение проезжей части.

Для регулирования движения установлены специальные технические средства, что повлекло за собой значительное снижение разрешенной скорости - с привычных 140 км/ч до 20 км/ч.

Аналогичное ограничение действует и у поселка Акшатау, со стороны Караганды.

В зоне действия ограничения дежурят сотрудники патрульной полиции. С водителями и пассажирами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД и важности отдыха во время длительных поездок.

Для обеспечения безопасности на дороге и оперативного реагирования на возможные происшествия пост патрульной полиции работает круглосуточно в две смены.

"Главная задача введенных мер - снижение риска аварий на данном участке трассы, предотвращение ДТП и, как следствие, защита жизни и здоровья граждан. Новые ограничения призваны создать максимально безопасные условия для всех участников дорожного движения", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области с целью повышения безопасности на дорогах и профилактики нарушений ПДД работают комплексы скрытого патрулирования. Они способны в автоматическом режиме фиксировать превышение скорости и другие правонарушения.

Для снижения аварийности на дорогах республиканского значения "ҚазАвтоЖол" устанавливает современные роликовые барьерные ограждения. В частности, их установили на объездной дороге Астаны.

В Алматинской области внедрили новую методику по снижению количества ДТП с помощью искусственного сужения проезжей части, направленную на принудительное снижение скорости движения автотранспорта.

