Семейчанка подала в суд на зятя после смерти дочери

В Семее защитили право отца на воспитание сына после смерти его бывшей супруги. Бабушка ребенка просила суд ограничить его в родительских правах, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску жительницы Семея к мужчине об ограничении родительских прав в отношении его несовершеннолетнего сына, ее внука, рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

Мальчик родился в браке между ответчиком и матерью ребенка, который расторгли в 2019 году. Позже мать ребенка скончалась. С момента рождения и до настоящего времени мальчик проживал с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

Истец указывала, что ответчик не участвует в воспитании и содержании ребенка, самоустранился от выполнения родительских обязанностей и препятствует получению образования и медицинской помощи. В связи с этим она просила ограничить его в родительских правах.

Ответчик возразил против иска, заявив, что желает воспитывать сына, однако бабушка и дедушка по материнской линии препятствуют его встречам с сыном, о чем свидетельствуют ответы государственных органов и решения судов.

Изучив материалы дела, суд установил, что доказательств опасности для ребенка со стороны отца либо его злостного уклонения от обязанностей родителя не представлено.

"Между сторонами длительное время существует конфликт, обострившийся поcле смерти матери ребенка, из-за которого общение ребенка с отцом затруднено", - отметили в суде.

Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для ограничения родительских прав, в связи с чем в удовлетворении иска отказал. Кроме того, с истца в пользу ответчика взыскали судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 200 тыс. тенге.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее житель Семея обратился в суд, чтобы его двое детей после развода жили с ним, однако не достиг желаемого. Информация о неблагоприятных условиях у матери не подтвердилась.

В Шымкенте суд после развода оставил троих детей в возрасте 10, 8 и 3 лет с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Суд учел интересы детей, семейное и материальное положение сторон и согласие матери.

В Костанайской области после развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью. В данном случае судебная коллегия учла мнение ребенка, который предпочел жить с отцом.

