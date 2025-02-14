Троих детей оставили жить с отцом в Шымкенте, а мать их будет видеть только два раза в месяц

В Шымкенте суд после развода оставил троих детей с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску отца к матери об определении места жительства несовершеннолетних детей рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Шымкента.

"Истец, исходя из интересов несовершеннолетних детей, рожденных в 2015, 2017 и 2022 годах, просил определить место их жительства по своему адресу", - отметили в суде.

На судебном заседании родители достигли соглашения в порядке медиации.

Суд, учитывая интересы детей, семейное и материальное положение сторон, согласие матери, вынес определение о разрешении спора в порядке медиации.

В соответствии с этим соглашением трое детей 10, 8 и 3 лет будут проживать с отцом, а мать будет встречаться с ними каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10 утра до 7 часов вечера воскресенья.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее житель России, отец 11-летнего мальчика, заявил о пропаже ребенка, который 5 февраля ушел в школу, но домой не вернулся. Мальчика нашли с матерью у ее брата в Павлодарской области. Родители ребенка находятся в разводе. Российский суд определил место жительства ребенка равномерно у обоих родителей.

А в Кызылординской области женщина предстала перед судом за то, что оставила троих детей в кризисном центре, а сама отправилась гулять. В суде женщина выразила сожаление о своем поступке и заявила, что впредь не повторит его. Ей назначили штраф.