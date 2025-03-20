Детей поделили между родителями после развода в Костанайской области
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После развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области брак между супругами расторгли, детей оставили проживать с матерью, а с отца взыскали алименты на их содержание.
При этом суд постановил, что отец имеет право общаться и видеться с детьми свободно независимо от места и времени с правом оставления с ночевкой у себя дома.
Однако бывший супруг, не оспаривая решение в части расторжения брака, обратился с апелляционной жалобой и просил определить место жительство одного ребенка с ним.
По Кодексу "О браке (супружестве) и семье" место жительства и юридический адрес ребенка при раздельном проживании родителей устанавливаются соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается в порядке медиации или судом.
Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, оставила без изменения решение суда первой инстанции в части расторжения брака между сторонами.
В части определения места жительства несовершеннолетних детей и взыскания алиментов на их содержание провели примирительные процедуры, по итогам которых судебная коллегия по гражданским делам утвердила медиативное соглашение между бывшими супругами.
Они пришли к соглашению о месте проживания общих детей. Двое детей остались с матерью по месту ее постоянного места жительства. Один ребенок будет жить с отцом по месту его постоянного места жительства.
"В данном случае судебной коллегией было учтено мнение ребенка, достигшего 10 лет", - отметили в суде.
Ранее стало известно, что в Шымкенте суд после развода оставил троих детей жить с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Бывшие супруги пришли к такому соглашению в порядке медиации.
А в Акмолинской области благополучно разрешился семейный спор, возникший из-за порядка общения сына с родным отцом после развода родителей. Дедушка с бабушкой долгое время не могли встречаться с внуком, который остался с матерью в другом городе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229698-detey-podelili-mezhdu-roditelyami-posle-razvoda-v-kostanayskoy-oblasti/