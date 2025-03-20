Детей поделили между родителями после развода в Костанайской области

После развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области брак между супругами расторгли, детей оставили проживать с матерью, а с отца взыскали алименты на их содержание.

При этом суд постановил, что отец имеет право общаться и видеться с детьми свободно независимо от места и времени с правом оставления с ночевкой у себя дома.

Однако бывший супруг, не оспаривая решение в части расторжения брака, обратился с апелляционной жалобой и просил определить место жительство одного ребенка с ним.

По Кодексу "О браке (супружестве) и семье" место жительства и юридический адрес ребенка при раздельном проживании родителей устанавливаются соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается в порядке медиации или судом.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, оставила без изменения решение суда первой инстанции в части расторжения брака между сторонами.

В части определения места жительства несовершеннолетних детей и взыскания алиментов на их содержание провели примирительные процедуры, по итогам которых судебная коллегия по гражданским делам утвердила медиативное соглашение между бывшими супругами.

Они пришли к соглашению о месте проживания общих детей. Двое детей остались с матерью по месту ее постоянного места жительства. Один ребенок будет жить с отцом по месту его постоянного места жительства.

"В данном случае судебной коллегией было учтено мнение ребенка, достигшего 10 лет", - отметили в суде.

Ранее стало известно, что в Шымкенте суд после развода оставил троих детей жить с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Бывшие супруги пришли к такому соглашению в порядке медиации.

А в Акмолинской области благополучно разрешился семейный спор, возникший из-за порядка общения сына с родным отцом после развода родителей. Дедушка с бабушкой долгое время не могли встречаться с внуком, который остался с матерью в другом городе.