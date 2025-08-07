jitsu gif
    Семейчанин захотел, чтобы дети жили с ним, но ему не дали

    Опубликовано:

    Отец и мать детей ссорятся
    Конфликт в семье. Иллюстративное фото: Photo by Alex Tihonov / Getty Images

    Житель Семея обратился в суд, чтобы дети жили с ним, однако не достиг желаемого. Информация о неблагоприятных условиях у матери не подтвердилась, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску об определении места жительства несовершеннолетних детей рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

    Третьим лицом выступил отдел образования Семея. В ходе разбирательства установлено, что стороны имеют двоих детей 2014 года рождения.

    После расторжения брака дети проживают с матерью. Отец обратился в суд с иском о передаче детей ему, ссылаясь на их желание проживать с ним и неблагоприятные условия у матери.

    Женщина иск не признала. Она представила суду доказательства надлежащих условий проживания детей, отсутствия судимостей и нахождения на учете, а также положительную характеристику с места жительства. Также было указано, что дети с рождения воспитываются ею и привязаны к ней.

    По заключениям специалиста-психолога и в проведенной беседе дети выразили привязанность к обоим родителям, однако выразили желание остаться проживать с матерью. Оснований для вывода о неблагополучной обстановке в семье матери суд не установил.

    "Преимущество одного из родителей в материальных условиях не может служить единственным основанием для определения места жительства детей, при разрешении споров о детях приоритетом является защита интересов самих детей, их психологическое состояние и привязанность", - отметили в суде.

    По итогам рассмотрения дела суд отказал мужчине в удовлетворении иска, посчитав его необоснованным. Суд также разъяснил сторонам их равные родительские права и обязанности, в том числе право родителя, проживающего отдельно, на участие в воспитании и общении с детьми.

    Ранее стало известно, что в Шымкенте суд после развода оставил троих детей в возрасте 10, 8 и 3 лет с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Суд учел интересы детей, семейное и материальное положение сторон и согласие матери.

    В Костанайской области после развода детей разделили между родителями: 10-летний ребенок остался жить с отцом, а двое других детей - с матерью. В данном случае судебная коллегия учла мнение ребенка, который предпочел жить с отцом.

    А в области Ұлытау местную жительницу лишили родительских прав на 15-летнюю дочь, которую взяли на патронатное воспитание 8 лет назад из детского дома.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

