Грозы и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Грозы и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Грозовые облака, молнии, дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    18 августа ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем - гроза, на юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на севере, юге, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Кокшетау 18 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

    На западе Мангистауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

    На востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. На востоке, в горных районах области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Талдыкоргане 18 августа временами ожидается гроза.

    В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

    В Кызылорде 18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, севере, юге области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Усть-Каменогорске 18 августа ожидается гроза, днем град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    Ночью на западе, юге области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на западе, юге области ветер скоростью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, в центре области ветер скоростью 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее 18 августа ожидается гроза, днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер днем на востоке, юге области скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Костанае 18 августа утром и днем ожидается гроза.

    На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер днем на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Алматы 18 августа временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Конаеве 18 августа днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер днем на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде 18 августа ожидается временами гроза.

    На востоке области Ұлытау утром и днем ожидается гроза. Ветер днем на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

    В Таразе 18 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем ветер скоростью 15-20 м/с, на востоке области порывы скоростью 25 м/с.

    В Петропавловске 18 августа днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

    На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке Акмолинской области ночью ожидается гроза, днем - гроза, на юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер днем на севере, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Астане 18 августа ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с.

    В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.