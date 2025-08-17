Грозы и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили синоптики по Казахстану

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18 августа ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем - гроза, на юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на севере, юге, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Кокшетау 18 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-18 м/с.

На западе Мангистауской области днем ожидается пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. На востоке, в горных районах области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Талдыкоргане 18 августа временами ожидается гроза.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Кызылорде 18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, севере, юге области ветер скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске 18 августа ожидается гроза, днем град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на западе, юге области ветер скоростью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, в центре области ветер скоростью 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее 18 августа ожидается гроза, днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер днем на востоке, юге области скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 18 августа утром и днем ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер днем на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 18 августа временами ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Конаеве 18 августа днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер днем на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде 18 августа ожидается временами гроза.

На востоке области Ұлытау утром и днем ожидается гроза. Ветер днем на севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области скоростью 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Таразе 18 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем ветер скоростью 15-20 м/с, на востоке области порывы скоростью 25 м/с.

В Петропавловске 18 августа днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ночью ожидается гроза, днем - гроза, на юге области град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер днем на севере, юге, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с.

В Астане 18 августа ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с.

В Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 18 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

