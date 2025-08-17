Дождь и 30-градусная жара ожидаются в мегаполисах Казахстана в воскресенье
В воскресенье, 17 августа, в Астане ожидается дождь, в Алматы и Шымкенте - жаркая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,1 м/с.
