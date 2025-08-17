Ребенок застрял на недостроенном мосту в Алматы (видео)

В Алматы ребенок залез на недостроенный наземный пешеходный мост, но не смог спуститься самостоятельно. Его спустили спасатели, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели Алматы сняли ребёнка с недостроенного наземного пешеходного моста.

В Алатауском районе, в мкр. Зерделі, мальчик 2014 г.р. поднялся на сооружение, но, испугавшись, не смог спуститься вниз.

На помощь прибыли спасатели службы спасения ДЧС Алматы. С помощью трёхколенной лестницы спасатели аккуратно спустили ребенка и провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасности.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра, особенно рядом с недостроенными объектами и потенциально опасными местами.

Напомним о подобном случае в мае - в Астане сотрудники МЧС спасли мужчину, забравшегося на арочный свод моста на проспекте Кабанбай батыра.

На днях спасатели МЧС вывели группу молодых людей из опасного обрыва в горах Алматы - пять человек спустились в него во время похода, но не смогли выбраться самостоятельно.

До этого в Алматы подросток без разрешения ушел в горы, чтобы подняться на пик Титова, отстал от группы, упал и получил травму. Его и остальных несовершеннолетних спустили спасатели.

