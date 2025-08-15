Подростки попали в обрыв в горах Алматы
Спасатели МЧС вывели группу молодых людей из опасного обрыва в горах Алматы - пять человек спустились в него во время похода, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали спасатели, на горе Волчья группа подростков из пяти человек спустилась в обрыв и не смогла выбраться самостоятельно.
Сообщение поступило от одного из участников группы, геолокация была известна.
На место выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. В составе группы был кинологический расчет и необходимое снаряжение - спасатели находились в пути около четырех часов из-за сложного каменистого рельефа.
А обратный путь осложняли многочисленные скалистые участки и темное время суток.
К счастью, всех благополучно сопроводили к спасательной технике. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
