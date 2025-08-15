Подростки попали в обрыв в горах Алматы

Спасатели МЧС вывели группу молодых людей из опасного обрыва в горах Алматы - пять человек спустились в него во время похода, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали спасатели, на горе Волчья группа подростков из пяти человек спустилась в обрыв и не смогла выбраться самостоятельно.

Сообщение поступило от одного из участников группы, геолокация была известна.

На место выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК. В составе группы был кинологический расчет и необходимое снаряжение - спасатели находились в пути около четырех часов из-за сложного каменистого рельефа.

А обратный путь осложняли многочисленные скалистые участки и темное время суток.

К счастью, всех благополучно сопроводили к спасательной технике. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

