Дождь пообещали в Алматы и Астане сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,1 м/с.

