Град, гроза и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 17 августа - ожидается ухудшение погоды, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 августа днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. 17-18 августа по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, в центре области Ұлытау тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность.

В воскресенье на севере, востоке Карагандинской области пообещали временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области возможна гроза. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области - гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра в горных районах Жамбылской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на северо-востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области возможен туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере Восточно-Казахстанской области будет гроза. Днем гроза, на западе, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, юге области - туман. Ветер северо-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области прогнозируется гроза, днем на западе, севере, востоке области - гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

17 августа на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, западе области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

