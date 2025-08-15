Дожди пообещали на большей части Казахстана в выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в выходные в Казахстане - в ряде регионов прогнозируют дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По словам специалистов, северо-западный циклон окажет влияние на погоду большей части Казахстана, с которым прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром.

Согласно прогнозам, лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков.

Кроме того, по всему Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман.

В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха от +22...+30 до +27...+35 градусов; в северо-западных областях от +16...+30 до +22...+33 градусов; на севере страны преобладающая температура воздуха составит +18...+23 градусов; в центральных областях основной фон температуры +20...+30 градусов;

А на востоке РК ожидается понижение температуры воздуха от +20...+30 до +17...+25 градусов, на юге Казахстана температура воздуха составит +25...+35 градусов, на юго-востоке республики прогнозируется понижение температуры от +30...+35 до +25...+32 градусов.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

