Сильные дожди с грозами: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Сильные дожди с грозами: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

    Опубликовано:

    Дождь идет на улице
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    На субботу, 16 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Ожидаются дожди, грозы и ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Завтра в Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

    Сильный дождь, град и шквал прогнозируют на большей части Акмолинской области. Будут также грозы и туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в горных районах Алматинской области синоптики обещают грозу. Ветер северо-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

    Непогода ожидается в области Ұлытау - сильные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на востоке - высокая пожарная опасность.

    16 августа в горных районах области Жетісу будет гроза. Ветер западный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе и севере области - гроза, шквал, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    Грозу прогнозируют на севере и востоке Атырауской области. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области синоптики обещают грозу, шквал и пыльную бурю. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

    В Павлодарской области жителей предупреждают о грозе, граде и шквале. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    16 августа грозу прогнозируют на западе, севере, востоке Актюбинской области. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Восточно-Казахстанской области будут гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью на юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на севере, юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

    Сильный дождь, град, гроза и туман накроют север, восток и юг Костанайской области. Ветер северный днем на юге области порывы 15- 20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    16 августа в Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

    На севере и в горных районах Жамбылской области будет гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

    В Северо-Казахстанской области обещают сильный дождь, град, шквал и туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

    Гроза, шквал и пыльная буря будут на севере, западе, в горных районах Туркестанской области. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в выходные в Казахстане - в ряде регионов прогнозируют дожди.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.