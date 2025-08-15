Сильные дожди с грозами: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

На субботу, 16 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Ожидаются дожди, грозы и ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Сильный дождь, град и шквал прогнозируют на большей части Акмолинской области. Будут также грозы и туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области синоптики обещают грозу. Ветер северо-восточный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Непогода ожидается в области Ұлытау - сильные дожди, грозы и град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на востоке - высокая пожарная опасность.

16 августа в горных районах области Жетісу будет гроза. Ветер западный днем в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе и севере области - гроза, шквал, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Грозу прогнозируют на севере и востоке Атырауской области. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области синоптики обещают грозу, шквал и пыльную бурю. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области жителей предупреждают о грозе, граде и шквале. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа грозу прогнозируют на западе, севере, востоке Актюбинской области. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Восточно-Казахстанской области будут гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на севере, юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь, град, гроза и туман накроют север, восток и юг Костанайской области. Ветер северный днем на юге области порывы 15- 20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 августа в Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и в горных районах Жамбылской области будет гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области обещают сильный дождь, град, шквал и туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Гроза, шквал и пыльная буря будут на севере, западе, в горных районах Туркестанской области. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в выходные в Казахстане - в ряде регионов прогнозируют дожди.

