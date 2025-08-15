"Умножили скорость на два?": водитель из Астаны получил штраф за нарушение, которого не совершал

В Астане водитель с помощью видеорегистратора смог оспорить штраф, который на него наложили за превышение установленной скорости, передает NUR.KZ. Дело в том, что мужчина ничего не нарушил.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликованы видео и документы водителя, который заявил, что незаслуженно получил штраф за превышение скорости.

На опубликованном уведомлении о получении штрафа видно, что мужчину наказали за превышение установленной скорости на участке улицы Жангельдина в Астане. В документе указано, что на участке можно развивать скорость от 40-ка до 60-ти км/час, а у него якобы зафиксировали скорость в 102 км/час.

Но мужчина также приложил запись с видеорегистратора, по которой видно, что в указанное время автомобиль мужчины развил скорость всего до 51 км/час (см. карусель публикации - прим. ред.).

Подписчики группы в комментариях поддержали водителя.

"В том месте 60 бы проехать без ЧП какие 120?", "Как обжаловать? Я в тот день вообще по указанной улице не ездил", "51 ехал и штраф 102, умножили на 2 скорость что ли?" - возмутились в Сети казахстанцы.

В итоге публикацию прокомментировали и в управлении административной полиции Астаны. Там сообщили, что административное производство прекращено.

"Управление административной полиции ДП города Астаны сообщает, что по предписанию о необходимости уплаты штрафа в информационную систему "ЕРАП КПСиСУ ГП РК" внесены соответствующие корректировки о прекращении административного производства", - заявили в полиции.

В июне мы писали, что казахстанцы получают штрафы за нарушения на дорогах, которых они не совершали. К ошибке может привести сбой в электронной системе фиксации нарушений.

Недавно в Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи.

Также в Костанае женщине-водителю отменили штраф за превышение скорости из-за ошибки системы "Автоураган". Казахстанка предоставила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

