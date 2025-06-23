Водителю благодаря видео отменили штрафы в Костанае

В Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по жалобе казахстанца о наложении на него штрафа за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.1 ст.601 КоАП), рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Костаная.

На судебном заседании исследовали видеозаписи. Суд установил, что водитель 28 и 29 января и 26 февраля 2025 года не нарушал требований дорожного знака и остановился в соответствии со знаком "Стоп" (стоп-линия). Это не отрицали и сотрудники полиции.

Поскольку доказательств нарушения требований ч.1 ст.601 КоАП суду представлено не было, предписания были отменены. Производство по ним прекратили. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (11 796 тенге).

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