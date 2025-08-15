Дождь обещают в двух в мегаполисах Казахстана в пятницу
В пятницу, 15 августа, в Астане и Алматы обещают дожди, а в Шымкенте ожидается жара выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.
В Шымкенте сегодня обещают ясную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
