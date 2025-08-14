Дождь, жара и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
В четверг, 14 августа, в Астане обещают дождь, а в Алматы и Шымкенте - 30-градусную жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 10,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.
