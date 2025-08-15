Девушка сорвалась в обрыв в горах близ Алматы (фото)
Спасатели пришли на помощь сорвавшейся в обрыв девушке - она находилась в шоковом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Как рассказали в ведомстве, во время прогулки по горной тропе в Заилийском Алатау девушка 2000 года рождения по неосторожности сорвалась в обрыв. Из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.
"К моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока. Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка", - говорится в сообщении МЧС.
К счастью, туристка в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
Напомним, несколько дней назад не в горах Алматы камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.
До этого на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.
И мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.
Сегодня мы писали, что 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей.
