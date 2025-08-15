Девушка сорвалась в обрыв в горах близ Алматы (фото)

Спасатели пришли на помощь сорвавшейся в обрыв девушке - она находилась в шоковом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, во время прогулки по горной тропе в Заилийском Алатау девушка 2000 года рождения по неосторожности сорвалась в обрыв. Из-за большой высоты самостоятельно подняться наверх она не смогла.

"К моменту прибытия спасателей пострадавшая находилась в состоянии шока. Спасатели оказали ей необходимую помощь и обеспечили эвакуацию с труднодоступного участка", - говорится в сообщении МЧС.

К счастью, туристка в медицинской помощи не нуждалась и была доставлена к контрольно-спасательному пункту.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

Напомним, несколько дней назад не в горах Алматы камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.

До этого на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.

И мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.

Сегодня мы писали, что 9-летний мальчик повредил руку, катаясь на качелях в Большом Алматинском ущелье. Ему понадобилась помощь спасателей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.