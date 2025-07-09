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    Проблему родных братьев решили в Акмолинской области

    Опубликовано:

    Братья Вездецкие
    Братья Вездецкие. Кадр из видео: instagram.com/akmola_prokuratura

    В Акмолинской области после вмешательства прокуратуры восстановлены права родных братьев на получение жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

    Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, родные братья Вездецкие, стоявшие в очереди на получение жилья в Макинске в качестве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на протяжении 13 лет были незаконно исключены из очереди на получение жилья.

    Согласно действующему законодательству дети указанной категории имеют первоочередное право на получения жилья.

    При этом местными исполнительными органами нарушены права данных лиц в возможности получения жилья из государственного жилищного фонда.

    Лишь после акта прокурорского надзора их права были восстановлены и братья-сироты получили долгожданное жилье.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области 42 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помогли восстановить жилищные права. В прокуратуре привели примеры нарушений. В частности, в Кокшетау при подаче заявки сироте отказано в постановке в очередь без каких-либо оснований. В другом случае, в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка сироты, два года жил посторонний человек.

    Также в Павлодаре суд восстановил жилищные права сироты, которого незаконно сняли с очереди на получение жилья из жилищного фонда.

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