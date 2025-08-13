Осень близко: сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане в середине августа

По информации синоптиков, в Казахстане в ближайшие дни, с 14 по 16 августа, ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, в Казахстане прогнозируются сильные дожди и небольшое понижение температуры. Сообщается, что северо-западный циклон сохранит свое влияние на большую часть территории Казахстана.

На западе, в северных, центральных, восточных регионах республики прогнозируются дожди, временами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. В отдельных районах южной половины страны на фоне высокой температуры пройдут кратковременные дожди с грозами.

По всей республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере и востоке возможен туман.

На западе республики днем будет +20 ...+30 тепла, на северо-западе, севере Казахстана +18 ...+26 тепла. В центральных областях и на юго-западе страны будет небольшой спад жары, днем от +25 +33 тепла.

На юге и юго-востоке республики до +30 ...+35 градусов. В восточных регионах сохраняется жаркая погода, днем в пределах +25 ...+30 градусов.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

