Домогательства в такси: ставить решетки между водителями и пассажирами предложили в Казахстане

После нескольких громких случаев домогательств, эксперты предложили устанавливать в такси специальные перегородки между водителем и пассажирами, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, казахстанцы все чаще жалуются на домогательства в общественном транспорте и такси.

После недавних громких случаев таксопарки и агрегаторы начали ужесточать правила работы, теперь даже простая попытка знакомства может обернуться для таксистов серьезными проблемами.

Эксперт по безопасности дорожного движения Арсен Шакуов считает, что сервисы такси должны быть под контролем государства. Сами авто он предлагает оборудовать специальными перегородками для безопасности как водителей, так и пассажиров.

"Мы, конечно, за развитие частного бизнеса, но, когда частный бизнес идет в ущерб развитию городского, допустим, здоровью граждан, тогда это должно быть уже более-менее административным порядком, чтобы были стандарты. Соответственно, это для безопасности самих водителей, чтобы были вот решетки, стеклянные перегородки какие-то.

Мы видим, опять же, западные фильмы и восхищаемся, как у них все там налажено. А у нас, к сожалению, вроде как все хотят, но ничего не делается в этом направлении", - предложил эксперт Арсен Шакуов.

В полиции сообщили, что в век развития информационных технологий, когда граждане пользуются ресурсами вызова такси, отыскать и установить личность водителя не представляет труда.

"Однако очень важно делать это оперативно, чтобы объективно собрать данные, обстоятельства оценить и дать оценку правовой именно произошедшей ситуации. Поэтому сейчас говорить о том, что всех абсолютно идентично привлекаем по статье "Приставание в общественном месте", я не берусь, потому что каждый случай сам по себе, он индивидуален, поэтому по каждому факту разбирательство происходит отдельно", - высказалась официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Психологи отмечают, что публичный онанизм - это психологическое расстройство. Причем сами извращенцы зачастую не считают себя больными или опасными для общества.

"Онанист не понимает, он не думает, что происходит с другими людьми. Он находится в процессе и получает от этого процесса удовольствие. Он думает, что им все восхищаются, как вариант, что его замечают, и именно это доставляет ему удовольствие. Даже если вы закричите в автобусе, будете бить его, он удивится и не поймет, за что его бьют и наказывают", - объяснила доктор психологических наук Юлия Красмик.

На прошлой неделе жители Астаны сняли на видео таксиста, который мастурбировал в машине, высадив клиентов. Позже полицейские нашли водителя, его арестовали на 15 суток.

За несколько дней до этого в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила о том, что таксист непристойно вел себя во время поездки - он мастурбировал, хотя в машине находились пассажиры. Тот таксист также был арестован на 15 суток.

В конце июля текущего года американская туристка обвинила в домогательствах таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент. Водителя уже привлекли к ответственности.

