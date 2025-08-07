"Высадил клиентов и занялся мастурбацией": таксиста из Астаны арестовали после резонанса в Сети

Жители Астаны сняли на видео таксиста, который мастурбировал в машине. Позже полицейские нашли водителя, его арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад в Telegram-канале Shocknews опубликовали видео с информацией о том, что таксист мастурбировал в машине.

"Очередной водитель такси перепутал салон машины с личной спальней. По словам очевидца, снявшего происходящее с балкона дома, водитель Chevrolet Cobalt высадил клиентов и, не теряя времени, занялся мастурбацией прямо в машине. Инцидент произошел днем - на глазах у прохожих и соседей", - сказано в описании к видео.

Корреспонденту NUR.KZ сегодня сообщили, что по данному факту правонарушитель задержан и доставлен в полицию.

"Мужчина по постановлению суда арестован на 15 суток. Полиция призывает граждан соблюдать нормы общественного порядка. Любые непристойные действия в общественных местах нарушают покой окружающих и могут повлечь административную либо уголовную ответственность", - добавили в ДП.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила о том, что таксист непристойно вел себя во время поездки, хотя в машине находились пассажиры. Тот таксист также был арестован на 15 суток.

В конце июля текущего года американская туристка обвинила в домогательствах таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент. Водителя уже привлекли к ответственности.

Еще раньше в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий.

