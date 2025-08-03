"Было видно все, я замерла": таксиста из Астаны арестовали после жалоб на непристойное поведение

В Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила о том, что таксист непристойно вел себя во время поездки. Информацию подтвердили в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале ShockNewsKz опубликовано сообщение жительницы Астаны, которая рассказала о домогательствах со стороны водителя такси.

"Молодая жительница столицы обратилась в полицию с шокирующим заявлением. По ее словам, водитель такси совершал непристойные действия прямо во время поездки, в салоне автомобиля, где находилась также ее мать", - сказано в публикации.

Сетевое издание приводит слова девушки, которая утверждает, что в пути водитель якобы "неоднократно ловил ее взгляд через зеркало заднего вида". По ее словам, он совершал действия, которые она восприняла "как сексуальные домогательства".

"Он смотрел на меня в зеркало, и я поняла, что он делает что-то непристойное. Было видно все. Я замерла от ужаса. Мама сидела рядом, но ничего не замечала", - рассказала девушка.

В публикации также сообщается, что на одном из перекрестков водитель якобы коснулся ног пассажирки.

"Испугавшись за свою безопасность, девушка попыталась скрыть эмоции и незаметно начала снимать происходящее на видео, чтобы предоставить доказательства в полицию.

Как только они добрались до торгового центра, она вызвала полицию и передала отснятые материалы. Экипаж прибыл на место, девушку и ее мать отвезли в отделение. Позже выяснилось, что подозреваемый - мужчина средних лет, работает в системе скорой медицинской помощи, имеет жену и детей", - указано в посте.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Астаны.

"По данному факту правонарушитель задержан и доставлен в полицию. В его отношении возбуждено административное производство. По постановлению суда он арестован на 15 суток", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля текущего года американская туристка обвинила в домогательствах таксиста, который вез ее из Сарыагаша в Шымкент. Водителя уже привлекли к ответственности.

А в январе прошлого года в Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий.

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