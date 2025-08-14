Вышла с работы и перестала выходить на связь: акмолинец заявил об исчезновении жены

Житель Кокшетау сообщил в полицию о пропаже жены, которая ушла с работы и перестала выходить на связь. Женщину нашли в 3 часа ночи в Бурабае, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 12 августа в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местного жителя с просьбой о помощи в поиске супруги 1995 года рождения.

По словам мужа, женщина около полудня покинула его место работы и перестала выходить на связь. В результате розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили ее местонахождение в поселке Бурабай в 3 часа ночи 13 августа.

А 8 августа в полицию обратилась жительница Кокшетау, обеспокоенная безвестным исчезновением 49-летнего сына. Мужчину нашли в Астане.

Кроме того, в начале августа житель села Красный Яр обратился к полицейским и сообщил, что его сын рано утром уехал на велосипеде на прогулку, но домой так и не вернулся. Сына удалось найти в ходе розыскных мероприятий на территории Буландынского района.

Во всех случаях угроз жизни и здоровью найденных граждан не выявили.

"Простое уведомление близких о своих планах помогает сохранить их спокойствие и избежать ненужного беспокойства. Держать связь - это не только проявление заботы, но и элемент личной безопасности", - напомнили в полиции.

Ранее стало известно об исчезновении 34-летней жительницы Талгара, которая 18 июля в платье и шлепках ушла из дома на улице Менделеева и с тех пор не давала о себе знать. Волонтеры опубликовали приметы пропавшей женщины и ее фото.

В Алматы ищут 29-летнего мужчину, пропавшего по дороге в горы. Утром 8 августа он ушел из дома в Алатауском районе и с тех пор не вышел на связь. Последнее его зафиксированное местонахождение - район ГЛК "Шымбулак".

А пропавшую 16-летнюю сельчанку, которая ушла из дома 25 июля, нашли в столице. Полицейские устанавливают все обстоятельства ее исчезновения.

