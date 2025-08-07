Пропавшую 16-летнюю акмолинку с голубыми глазами нашли

Пропавшую 16-летнюю сельчанку, которая ушла из дома 25 июля, нашли в столице. Полицейские устанавливают все обстоятельства ее исчезновения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники криминальной полиции ОП Косшы нашли 16-летнюю жительницу села Коянды. Ранее девушка была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

7 августа в ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили девушку на левом берегу в Астане.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее отсутствия, проводится проверка", - отметили в ДП Акмолинской области.

Напомним, девушка ушла из дома 25 июля около 19:00 и не вернулась. Заявление в полицию о ее пропаже поступило от ее дедушки 2 августа.

По факту исчезновения подростка ориентировали весь личный состав отдела полиции. Ориентировки направили в приграничные районы и ДП Астаны. Проводились активные поисковые мероприятия. В качестве примет отмечалось, что она худощавого телосложения, рост 165 см, волосы длинные, глаза голубые.

Ранее в Алматинской области нашлись две несовершеннолетние воспитанницы детского дома. 18 июля девочки самовольно покинули учреждение в Алматы. Сбегали несовершеннолетние и раньше, но полицейские их находили и возвращали обратно. В этот раз поиски затянулись на две недели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.