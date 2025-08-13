В Алматы ищут 29-летнего мужчину, пропавшего по дороге в горы
В Алматы разыскивают 29-летнего Калижана Отепова. В последний раз его зафиксировали камеры наблюдения по дороге в горы, передает NUR.KZ.
По данным паблика rozysk_kz, утром 8 августа около 09:00 он ушел из дома в Алатауском районе, микрорайон Нуркент, и с тех пор не выходит на связь.
Известно, что мужчина попал на камеры наблюдения по дороге в сторону Шымбулака. Сегодня, 13 августа, волонтеры сообщили, что к поискам в районе Медеу и Шымбулака подключили дроны.
В пресс-службе ДЧС Алматы уточнили, что сообщение о пропаже поступило 11 августа от сотрудников полиции. Последнее зафиксированное местонахождение - район ГЛК "Шымбулак".
Для поисков развернут штаб, задействовано сотрудники МЧС, в том числе спасатели РОСО и Службы спасения, волонтеры, четыре дрона и кинологический расчет. Поисковые работы продолжаются.
Приметы: рост около 170 см, среднее телосложение, темные короткие волосы. Был одет в белую футболку, коричневые штаны и коричневые сандалии, при себе имел серый рюкзак.
Напомним, ранее в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.
А в конце июля в горах Алматы потерялся 20-летний парень, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Спустя несколько дней стало известно о его гибели.
