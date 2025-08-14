"Сергек" перестанет работать в Астане: когда будут установлены камеры компании из ОАЭ
Опубликовано:
Акима Астаны Жениса Касымбека на встрече населением спросили, когда будут установлены камеры другой компании, поскольку у "Сергек" закончился срок договора, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее сообщалось, что акимат не собирается продлевать договор с уличными камерами "Сергек", заключенный в 2017-м году. На улицах Астаны появятся камеры компании Presight из ОАЭ - наблюдение через них будет происходить с помощью встроенного искусственного интеллекта.
"До конца года компания должна завершить этот этап (установки камер - прим.авт.), будет установлено дополнительно к существующим камерам более 20 тыс. камер. В декабре планируем завершить", - сообщил аким Астаны Женис Касымбек.
В этом же месяцев, по словам акима, камеры будут запущены. Отметим, что проект по камерам с новым подрядчиком из ОАЭ рассчитан до 2030 года.
В феврале текущего года сообщалось, что "Сергек" уходит из Астаны. О том, что следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ, сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов.
Также заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал замену компании "Сергек", которая предоставляет камеры для видеонаблюдения на дорогах, арабской компанией.
При этом, сообщалось, что в Астане тестируют новые технологии - теперь система "Сергек" установлена на дроны. Устройства предназначены в помощь полицейским.
