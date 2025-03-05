"Сергек" заменит арабская компания: в МВД высказались о видеокамерах

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал замену компании "Сергек", которая предоставляет камеры для видеонаблюдения на дорогах, арабской компанией, передает NUR.KZ.

В кулуарах мажилиса Лепехе задали вопрос, какие преимущества будут у камер арабской компании, которая будет работать вместо "Сергек" в Астане.

"Какие преимущества - есть единые технические требования. И все камеры, которые допускаются до работы, должны единым техническим требованиям соответствовать.

А остальное - уже решение акимата с кем работать, у кого более выгодные условия, у кого меньше оплата и все остальное", - заявил заместитель министра внутренних дел.

Ранее сообщалось, что следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ. Об этом сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов.