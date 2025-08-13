"Мою машину забрали": купившие китайские автомобили казахстанцы заявили о мошенничестве

Группа казахстанцев обвинила поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, 16 автолюбителей из Алматы, Астаны и Шымкента заявили, что стали жертвами мошенников. Говорят, повелись на броскую рекламу в интернете, где им обещали новые кроссоверы без переплат.

Покупатели поверили частнику и внесли первый взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом. Вскоре судоисполнители конфисковали авто. Оказалось, машины в залоге у банка, а люди остались без денег и авто.

"Я возвращался с работы, в какой-то момент моя машина заглохла. На место приехали представители компании и судебные исполнители. Оказывается, в машине установлен GPS. Вот они и отследили. Мою машину забрали. Я пишу директору, требую вернуть деньги. Но никакого результата", - рассказал один из пострадавших Берик Асанулы.

Оказалось, продавец задолжал крупную сумму банку, а деньги он брал под залог авто. Об этом клиенты узнали уже после того, как машины конфисковали. Обманутые покупатели теперь окончательно потеряли надежду. Говорят, подозреваемый до сих пор на свободе и продолжает продавать китайские авто.

"Эта машина для кого-то - заработок, можно сказать. Они просто взяли тупо у всех, грубо говоря, больше сотни машин взяли, собрали у себя и никому не отдают в данный момент. Машина мне нужна для работы", - поделился Мухит Куватов.

Автолюбители заявляют: речь идет о сотне миллионов тенге. Многие погасили долг за машины почти полностью. Покупатели обратились с коллективным заявлением в полицию. Там завели уголовное дело по факту мошенничества.

"В настоящее время по уголовному делу, которое возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное неоднократно", потерпевшими признаны 16 человек. Именно столько людей официально обратились с заявлением. Уже назначены соответствующие экспертные исследования, в том числе по изучению документации, которая была заключена между сторонами. Проводится комплекс следственных мероприятий, которые позволят полноценно, всесторонне, объективно исследовать обстоятельства дела и принять по уголовному делу процессуальное решение", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: KTK

О том, как опознать мошенников при покупке машины, можно прочитать тут.

В июне текущего года в Астане были задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.

В мае этого года мы писали, что двух жителей села Атамекен в области Жетicу подозревают в хищении 13 автомобилей на 314 млн тенге. Дело передано в суд.

До этого казахстанец стал жертвой кражи после продажи автомобиля. Мужчина попал в курьезную ситуацию, которая завершилась задержанием подозреваемого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.