"Мою машину забрали": купившие китайские автомобили казахстанцы заявили о мошенничестве

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Мою машину забрали": купившие китайские автомобили казахстанцы заявили о мошенничестве

    Опубликовано:

    Стоянка автомобилей
    Стоянка автомобилей. Кадр из видео: телеканал KTK

    Группа казахстанцев обвинила поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители, сообщает сайт телеканала KTK.

    По данным телеканала, 16 автолюбителей из Алматы, Астаны и Шымкента заявили, что стали жертвами мошенников. Говорят, повелись на броскую рекламу в интернете, где им обещали новые кроссоверы без переплат.

    Покупатели поверили частнику и внесли первый взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом. Вскоре судоисполнители конфисковали авто. Оказалось, машины в залоге у банка, а люди остались без денег и авто.

    "Я возвращался с работы, в какой-то момент моя машина заглохла. На место приехали представители компании и судебные исполнители. Оказывается, в машине установлен GPS. Вот они и отследили. Мою машину забрали. Я пишу директору, требую вернуть деньги. Но никакого результата", - рассказал один из пострадавших Берик Асанулы.

    Оказалось, продавец задолжал крупную сумму банку, а деньги он брал под залог авто. Об этом клиенты узнали уже после того, как машины конфисковали. Обманутые покупатели теперь окончательно потеряли надежду. Говорят, подозреваемый до сих пор на свободе и продолжает продавать китайские авто.

    "Эта машина для кого-то - заработок, можно сказать. Они просто взяли тупо у всех, грубо говоря, больше сотни машин взяли, собрали у себя и никому не отдают в данный момент. Машина мне нужна для работы", - поделился Мухит Куватов.

    Автолюбители заявляют: речь идет о сотне миллионов тенге. Многие погасили долг за машины почти полностью. Покупатели обратились с коллективным заявлением в полицию. Там завели уголовное дело по факту мошенничества.

    "В настоящее время по уголовному делу, которое возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное неоднократно", потерпевшими признаны 16 человек. Именно столько людей официально обратились с заявлением. Уже назначены соответствующие экспертные исследования, в том числе по изучению документации, которая была заключена между сторонами. Проводится комплекс следственных мероприятий, которые позволят полноценно, всесторонне, объективно исследовать обстоятельства дела и принять по уголовному делу процессуальное решение", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    Источник: KTK

    О том, как опознать мошенников при покупке машины, можно прочитать тут.

    В июне текущего года в Астане были задержаны организаторы Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.

    В мае этого года мы писали, что двух жителей села Атамекен в области Жетicу подозревают в хищении 13 автомобилей на 314 млн тенге. Дело передано в суд.

    До этого казахстанец стал жертвой кражи после продажи автомобиля. Мужчина попал в курьезную ситуацию, которая завершилась задержанием подозреваемого.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.