Родители абитуриентов устроили скандал перед медколледжем в Актобе (видео)

Родители абитуриентов в Актобе устроили скандал перед зданием медколледжа. По их словам, проходной балл на грант без предупреждения подняли в два раза, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали горожане журналистам, приемная комиссия сначала заявила, что для участия в конкурсе на грант достаточно 25 баллов. Однако после экзамена минимальный порог подняли до 50.

"Я не согласна с тем, что вчера детям сказали, что 25 баллов – проходной. А сегодня они говорят, что 50 баллов – проходной. Я с этим не согласна. «Документы забирайте», – нам сказали. Я даже не знаю, куда мы пойдем. Пока мы даже не думали. Уже везде гранты закрыты", - возмущена Динара Сапарова.

Телеканал сообщает, что накануне первому потоку озвучили результаты тестов. Многие были уверены, что набрали нужный для гранта балл, поскольку до этого им объясняли, что 25 баллов достаточно. Теперь же недовольные абитуриенты вместе с родителями собрались у колледжа. Выяснилось, что разъяснительная работа велась некорректно.

После скандала в учебном заведении решили подробно озвучить условия.

Согласно действующему приказу Минобразования, бесплатно учиться в колледже могут только те, кто набрал на вступительном экзамене не меньше 50 баллов.

"Согласно 125-му приказу, в тесте 50 вопросов – за них дается 100 баллов. Чтобы пройти конкурс, нужно ответить минимум на половину, то есть на 25 вопросов. Если меньше, это уже ниже 50%, и абитуриент автоматически не проходит. Просто родители немного не поняли", - заявила ответственный секретарь приемной комиссии медицинского колледжа им. М. Маметовой Замза Алипова.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов.

На прошлой неделе был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

