Жительница Костаная заплатила 40 млн тенге за квартиру и вернула часть денег за ожидание

Женщина, вложившая 40 млн тенге в долевое строительство, потребовала неустойку, так как ждала квартиру дольше обозначенного в договоре срока, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Костанайский городской суд обратилась женщина с иском к ТОО о признании сделок притворными и взыскании неустойки.

Из материалов дела следует, что в мае 2022 года между ТОО и истцом были заключены договоры об оказании услуг бронирования недвижимого имущества.

По условиям данных договоров, ТОО получило оплату в виде бронирования в размере 400 тыс. тенге и оплату за долевое строительство объектов в размере более 40 млн тенге. Срок сдачи объекта по условиям продлили до 2 квартала 2023 года.

Вместе с тем, согласно предоставленной документации, квартиру передали в эксплуатацию в декабре 2023 года, а паркинг и кладовое помещение не переданы до настоящего времени. Неустойка за неисполнение договора не выплачена.

Исходя из изложенных фактов, истец обратилась в суд для защиты своих прав и законных интересов.

В ходе рассмотрения гражданского дела по существу от сторон поступило ходатайство о заключении медиативного соглашения.

По условиям соглашения ТОО обязалось выплатить женщине неустойку за просрочку передачи квартиры по договору в размере более 2 млн тенге, а также возместить расходы, связанные с обращением в суд, отказавшись от требований по оплате сумм эксплуатационных расходов по квартире.

Казахстанка в свою очередь обязалась отказаться от исковых требований к ответчику.

Ранее жители Алматы заявили, что стали жертвами обмана со стороны строительной компании. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались и без жилья, и без денег - стройка дальше вырытого котлована не продвинулась.

В Астане выявили преступную схему по привлечению средств дольщиков на ЖК, строительство которых не проводилось. Пострадали более 400 семей, а сумма ущерба достигла 4,6 млрд тенге.

Теперь застройщикам грозит крупный штраф - до 7 млн тенге за нарушения в сфере долевого строительства. Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов считает, что такая норма снимет многие проблемные вопросы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.