"Госорганы просто закрывали глаза": депутат возмутился засыпанным в предгорьях Алматы логом
В Алматы засыпали огромный лог - депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился произошедшим и заявил о бездействии местных чиновников. В пресс-службе акимата города прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.
На своей странице в Instagram он показал засыпанный лог и высказался о ситуации.
"Самовольная и незаконная засыпка огромного лога строительным мусором в Наурызбайском районе Алматы привела к полному уничтожению экосистемы и биоразнообразия предгорья! Уже три года наблюдается полное бездействие акимата, отдела полиции Наурызбайского района и всех контрольных и надзорных органов!" - написал мажилисмен.
По его словам, будет проведена проверки законности предоставления земельного участка и засыпки лога.
"Годы разрушения природы, а акимат, полиция Наурызбайского района и другие контрольно-надзорные госорганы просто закрывали глаза!" - возмутился Базарбек.
В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию, отметив, что данный вопрос взят на контроль.
В ведомстве пояснили, что данный земельный участок относится к рекреационной зоне и находится в частной собственности.
"Неустановленные лица осуществляли вывоз грунта и инертных материалов, в результате чего участок был фактически превращѐн в отвал инертного материала", - заявили в акимате.
Кроме того, по итогам проводимых рейдовых мероприятий были выявлены и привлечены к административной ответственности водители большегрузных автомобилей и собственник (по ст.505 КоАП РК в количестве 15 протоколов и ст.601 КоАП РК в количестве 38 протоколов) на сумму 1,3 млн. тенге.
"Акиматом Наурызбайского района собственник участка неоднократно был предупрежден о необходимости принятия мер по недопущению стихийной засыпки территории инертным материалом",- добавили в ведомстве.
В настоящий момент Департаментом экологии по Алматы будет инициирована проверка с целью установления ущерба, нанесенного окружающей среде и экологии города.
"По итогам проверки, в случае выявления нарушений природоохранного законодательства, к виновным лицам будут приняты меры, включая административную ответственность, возмещение ущерба, обязательство по устранению последствий в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - пообещали в акимате.
В прошлом году полиция Алматы заявила, что недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах. При этом в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, установят камеры видеонаблюдения.
Недавно жители Жезказгана пожаловались, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад.
Ранее жители Костаная жаловались на мусор в городе, который не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов.
