"Госорганы просто закрывали глаза": депутат возмутился засыпанным в предгорьях Алматы логом

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Госорганы просто закрывали глаза": депутат возмутился засыпанным в предгорьях Алматы логом

    Опубликовано:

    Засыпанный лог
    Лог. Кадр из видео: instagram.com/bakytzhan.bazarbek

    В Алматы засыпали огромный лог - депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился произошедшим и заявил о бездействии местных чиновников. В пресс-службе акимата города прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

    На своей странице в Instagram он показал засыпанный лог и высказался о ситуации.

    "Самовольная и незаконная засыпка огромного лога строительным мусором в Наурызбайском районе Алматы привела к полному уничтожению экосистемы и биоразнообразия предгорья! Уже три года наблюдается полное бездействие акимата, отдела полиции Наурызбайского района и всех контрольных и надзорных органов!" - написал мажилисмен.

    По его словам, будет проведена проверки законности предоставления земельного участка и засыпки лога.

    "Годы разрушения природы, а акимат, полиция Наурызбайского района и другие контрольно-надзорные госорганы просто закрывали глаза!" - возмутился Базарбек.

    В пресс-службе акимата Алматы корреспонденту NUR.KZ прояснили ситуацию, отметив, что данный вопрос взят на контроль.

    В ведомстве пояснили, что данный земельный участок относится к рекреационной зоне и находится в частной собственности.

    "Неустановленные лица осуществляли вывоз грунта и инертных материалов, в результате чего участок был фактически превращѐн в отвал инертного материала", - заявили в акимате.

    Кроме того, по итогам проводимых рейдовых мероприятий были выявлены и привлечены к административной ответственности водители большегрузных автомобилей и собственник (по ст.505 КоАП РК в количестве 15 протоколов и ст.601 КоАП РК в количестве 38 протоколов) на сумму 1,3 млн. тенге.

    "Акиматом Наурызбайского района собственник участка неоднократно был предупрежден о необходимости принятия мер по недопущению стихийной засыпки территории инертным материалом",- добавили в ведомстве.

    В настоящий момент Департаментом экологии по Алматы будет инициирована проверка с целью установления ущерба, нанесенного окружающей среде и экологии города.

    "По итогам проверки, в случае выявления нарушений природоохранного законодательства, к виновным лицам будут приняты меры, включая административную ответственность, возмещение ущерба, обязательство по устранению последствий в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - пообещали в акимате.

    В прошлом году полиция Алматы заявила, что недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах. При этом в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, установят камеры видеонаблюдения.

    Недавно жители Жезказгана пожаловались, что город утопает в мусоре - отходы не успевают вывозить, поэтому на улицах стоит смрад.

    Ранее жители Костаная жаловались на мусор в городе, который не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.