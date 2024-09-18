Полиция пригрозила алматинцам штрафами

Полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба полиции Алматы, в городе наблюдается растущая проблема с накоплением как крупногабаритного мусора, включая старую мебель, вышедшую из строя бытовую технику и строительные отходы, так и уличного мусора, такого как упаковки, пластиковые бутылки и прочие отходы.

"Нарушения касаются не только контейнерных площадок, но и общественных территорий, что негативно сказывается на санитарном состоянии города.

С 16 сентября 2024 года в Алматы будут усилены меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства. За оставление крупногабаритного мусора и уличного мусора в неположенных местах будут выписываться штрафы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управлением экологии и окружающей среды совместно с Департаментом полиции города будут проводить совместные рейды, чтобы выявлять таких нарушителей. При этом в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения.

В ведомстве также напомнили про суммы штрафов, которые могут грозить алматинцам в случае нарушения. Данные приведены ниже в карусели.

Напомним, в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

"Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц - с 50 МРП до 100 МРП (со 172,5 тыс. до 345 тыс. тенге - прим. ред.), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - со 100 МРП до 200 МРП (со 345 тыс. до 695 тыс. тенге - прим. ред.)", - сказал тогда он.

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