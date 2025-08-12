Без работы и квартиры, но с долгами: павлодарца не признали банкротом
Жителя Павлодара не признали банкротом, хотя у него нет недвижимости и работы, но есть задолженности по кредитам и инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 60-летний павлодарец с 2011 по 2022 годы взял потребительские кредиты в банках второго уровня на сумму свыше 3 миллионов тенге.
В ноябре прошлого года мужчина обратился в суд с заявлением о применении в отношении него процедуры судебного банкротства.
Свое заявление он мотивировал тем, что является неплатежеспособным, в связи с инвалидностью не имеет возможности трудоустроиться и оплачивать задолженность кредиторам. Какое-либо имущество и деньги на банковских счетах у него отсутствуют.
Согласно заключению финансового управляющего, у заявителя имеется движимое имущество - автомобиль "ВАЗ". Также он получает пособие.
"С учетом преднамеренного прекращения оплат по кредиту он не относится к категории неплатежеспособного и оснований для применения процедуры судебного банкротства не имеется", - установил суд.
Решением суда в удовлетворении заявления мужчине отказали. В апелляционной жалобе заявитель и его представитель просили это решение суда отменить и вынести новое решение об удовлетворении заявления.
Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда установила, что заявитель недвижимого имущества и земельных участков не имеет, но за ним зарегистрировано право собственности на транспортное средство.
Со слов мужчины, автомобиль сдан на металлолом. При этом подтверждающих документов он в суд не предоставил.
Суд установил, что в августе 2023 года должник заключил договор о предоставлении юридической помощи. На его основании мужчина обязался оплатить 350 тыс. тенге. Оплата производилась в течение 10 месяцев платежами по 35 тыс. тенге.
Суд учел, что у заявителя имеется возможность оплачивать юридические услуги, при этом на законодательном уровне предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы до суда и в суде.
"Согласно сведениям банков, должнику предоставлялись возможности оптимальных условий для оплаты, но ни одно из условий им не было рассмотрено", - уточнили в суде.
Неплатежеспособность должника в суде не установили.
"Наличие задолженности перед кредиторами не является объективным подтверждением неплатежеспособности заявителя и безусловным основанием для признания физического лица банкротом", - отметили в суде.
Решение суда оставили без изменения. Постановление суда уже вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что житель Жамбылской области согласился на просьбу знакомого оформить на себя банковский кредит и с учетом начисленных процентов оказался должен 3 млн тенге. Он был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд.
Жительница Тараза, мать 4 детей, задолжала 5 банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге. При ее зарплате в размере 220 тыс. тенге ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге. Женщина обратилась в суд для восстановления платежеспособности.
Жительница Шымкента, получающая зарплату в 500 тыс. тенге, также обратилась в суд. Она не могла погашать задолженность по кредитам в установленные сроки.
