Без работы и квартиры, но с долгами: павлодарца не признали банкротом

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Без работы и квартиры, но с долгами: павлодарца не признали банкротом

    Опубликовано:

    Грустный пенсионер
    Мужчина. Иллюстративное фото: jeangill / Getty Images

    Жителя Павлодара не признали банкротом, хотя у него нет недвижимости и работы, но есть задолженности по кредитам и инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 60-летний павлодарец с 2011 по 2022 годы взял потребительские кредиты в банках второго уровня на сумму свыше 3 миллионов тенге.

    В ноябре прошлого года мужчина обратился в суд с заявлением о применении в отношении него процедуры судебного банкротства.

    Свое заявление он мотивировал тем, что является неплатежеспособным, в связи с инвалидностью не имеет возможности трудоустроиться и оплачивать задолженность кредиторам. Какое-либо имущество и деньги на банковских счетах у него отсутствуют.

    Согласно заключению финансового управляющего, у заявителя имеется движимое имущество - автомобиль "ВАЗ". Также он получает пособие.

    "С учетом преднамеренного прекращения оплат по кредиту он не относится к категории неплатежеспособного и оснований для применения процедуры судебного банкротства не имеется", - установил суд.

    Решением суда в удовлетворении заявления мужчине отказали. В апелляционной жалобе заявитель и его представитель просили это решение суда отменить и вынести новое решение об удовлетворении заявления.

    Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда установила, что заявитель недвижимого имущества и земельных участков не имеет, но за ним зарегистрировано право собственности на транспортное средство.

    Со слов мужчины, автомобиль сдан на металлолом. При этом подтверждающих документов он в суд не предоставил.

    Суд установил, что в августе 2023 года должник заключил договор о предоставлении юридической помощи. На его основании мужчина обязался оплатить 350 тыс. тенге. Оплата производилась в течение 10 месяцев платежами по 35 тыс. тенге.

    Суд учел, что у заявителя имеется возможность оплачивать юридические услуги, при этом на законодательном уровне предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы до суда и в суде.

    "Согласно сведениям банков, должнику предоставлялись возможности оптимальных условий для оплаты, но ни одно из условий им не было рассмотрено", - уточнили в суде.

    Неплатежеспособность должника в суде не установили.

    "Наличие задолженности перед кредиторами не является объективным подтверждением неплатежеспособности заявителя и безусловным основанием для признания физического лица банкротом", - отметили в суде.

    Решение суда оставили без изменения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что житель Жамбылской области согласился на просьбу знакомого оформить на себя банковский кредит и с учетом начисленных процентов оказался должен 3 млн тенге. Он был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд.

    Жительница Тараза, мать 4 детей, задолжала 5 банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге. При ее зарплате в размере 220 тыс. тенге ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге. Женщина обратилась в суд для восстановления платежеспособности.

    Жительница Шымкента, получающая зарплату в 500 тыс. тенге, также обратилась в суд. Она не могла погашать задолженность по кредитам в установленные сроки.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.