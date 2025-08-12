Без работы и квартиры, но с долгами: павлодарца не признали банкротом

Жителя Павлодара не признали банкротом, хотя у него нет недвижимости и работы, но есть задолженности по кредитам и инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 60-летний павлодарец с 2011 по 2022 годы взял потребительские кредиты в банках второго уровня на сумму свыше 3 миллионов тенге.

В ноябре прошлого года мужчина обратился в суд с заявлением о применении в отношении него процедуры судебного банкротства.

Свое заявление он мотивировал тем, что является неплатежеспособным, в связи с инвалидностью не имеет возможности трудоустроиться и оплачивать задолженность кредиторам. Какое-либо имущество и деньги на банковских счетах у него отсутствуют.

Согласно заключению финансового управляющего, у заявителя имеется движимое имущество - автомобиль "ВАЗ". Также он получает пособие.

"С учетом преднамеренного прекращения оплат по кредиту он не относится к категории неплатежеспособного и оснований для применения процедуры судебного банкротства не имеется", - установил суд.

Решением суда в удовлетворении заявления мужчине отказали. В апелляционной жалобе заявитель и его представитель просили это решение суда отменить и вынести новое решение об удовлетворении заявления.

Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда установила, что заявитель недвижимого имущества и земельных участков не имеет, но за ним зарегистрировано право собственности на транспортное средство.

Со слов мужчины, автомобиль сдан на металлолом. При этом подтверждающих документов он в суд не предоставил.

Суд установил, что в августе 2023 года должник заключил договор о предоставлении юридической помощи. На его основании мужчина обязался оплатить 350 тыс. тенге. Оплата производилась в течение 10 месяцев платежами по 35 тыс. тенге.

Суд учел, что у заявителя имеется возможность оплачивать юридические услуги, при этом на законодательном уровне предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы до суда и в суде.

"Согласно сведениям банков, должнику предоставлялись возможности оптимальных условий для оплаты, но ни одно из условий им не было рассмотрено", - уточнили в суде.

Неплатежеспособность должника в суде не установили.

"Наличие задолженности перед кредиторами не является объективным подтверждением неплатежеспособности заявителя и безусловным основанием для признания физического лица банкротом", - отметили в суде.

Решение суда оставили без изменения. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Жамбылской области согласился на просьбу знакомого оформить на себя банковский кредит и с учетом начисленных процентов оказался должен 3 млн тенге. Он был вынужден обратиться за защитой своих прав в суд.

Жительница Тараза, мать 4 детей, задолжала 5 банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге. При ее зарплате в размере 220 тыс. тенге ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге. Женщина обратилась в суд для восстановления платежеспособности.

Жительница Шымкента, получающая зарплату в 500 тыс. тенге, также обратилась в суд. Она не могла погашать задолженность по кредитам в установленные сроки.

