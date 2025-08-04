500 тыс. тенге зарплата и столько же - платеж по кредитам: казахстанка обратилась в суд

Жительница Шымкента, получающая зарплату в 500 тыс. тенге, обратилась в суд. Она не могла погашать задолженность по кредитам в установленные сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по заявлению должника о применении процедуры восстановления платежеспособности рассмотрели в межрайонном суде по гражданским делам Шымкента.

Согласно заявлению должника, она имеет задолженность перед кредиторами, которая образовалась в результате оформления кредитов. Их заявитель погашала согласно графику. Возможности единовременного погашения задолженностей в настоящее время у женщины нет.

В то же время истец указала на то, что имеется реальная возможность для восстановления платежеспособности и исполнения обязательств перед кредиторами, поскольку она получает заработную плату.

Общая сумма задолженности составляет более 8 млн тенге, а ежемесячная сумма погашения кредитов - 500 тыс. тенге.

Установлено, что должник имеет доход от заработной платы в размере 500 тыс. тенге, из которых 220 тыс. тенге уходит у нее на содержание семьи и на других расходы.

Согласно заключению финансового управляющего, имеются основания для применения в отношении заявителя процедуры восстановления платежеспособности, поскольку она имеет доход.

Суд установил, что у должника отсутствует возможность погасить имеющуюся кредиторскую задолженность в указанные в договорах займа сроки. При этом у женщины имеется возможность восстановления платежеспособности, исходя из представленных сведений о доходах.

"Таким образом, финансовое положение должника, значительный размер обязательства и отсутствие достаточного размера дохода не позволяют ей в краткосрочном периоде исполнить свои обязательства перед кредиторами, что свидетельствует о ее неплатежеспособности на момент рассмотрения дела", - установил суд.

Суд пришел к выводу, что требование должника является законным и обоснованным. В отношении женщины применили процедуру восстановления платежеспособности.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница Тараза, мать четырех детей, задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге. При зарплате 220 тыс. тенге ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге, значительно превышая доход. Казахстанка обратилась в суд для восстановления платежеспособности.

В Жамбылской области суд помог многодетному отцу уменьшить кредитную нагрузку, восстановив платежеспособность. Сумма его задолженности пяти банкам составила 12,5 млн тенге, а выплачивать эти деньги он будет в течение 5 лет.

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