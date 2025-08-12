О поступке полицейского из СКО стало известно из разговоров, сам он о нем говорить не хотел

В СКО находящийся на отдыхе полицейский вовремя услышал крики о помощи на пляже. Он вытащил из воды двух утопающих - школьника и его отца, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, во время своего трудового отпуска Ерлан Казиев отдыхал на пляже в селе Новоишимском и услышал крики о помощи.

Тонули двое - отец и сын. Ерлан тотчас отреагировал и вытащил из воды ребенка младшего школьного возраста, затем помог добраться до берега мужчине средних лет.

"Об этом происшествии стало известно случайно из разговоров - сам Ерлан о нем рассказывать не собирался", - отметили в МВД.

Ерлан Казиев служит старшим инспектором управления специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО, дислоцирован в отделе полиции района имени Г. Мусрепова.

УСМП отвечает за строевую, огневую подготовку сотрудников полиции, организацию обучения действиям в кризисных ситуациях - в том числе и в таких, в какой оказался сам Ерлан.

Ранее в Каракиянском районе Мангистауской области спасатели увидели в воде тонущего ребенка - его вытащили из воды. На месте совместно с отцом ребенка провели первичные реанимационные действия.

В запрещенном для купания месте в Астане едва не утонул мужчина, которого спасли несколько военнослужащих. В итоге ему даже не потребовалась медицинская помощь.

А в Уральске пытавшегося переплыть реку Жайык (Урал) мужчину спасли сотрудники МЧС. Правда, сперва он сопротивлялся посадке в лодку и отказывался выходить из воды. На пловца составили административный протокол.

