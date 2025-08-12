От 13 по 36 градусов тепла и дождь обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 12 августа, в Астане обещают небольшой дождь, а жителей Алматы и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 18 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 11,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 26 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,4 м/с.

