Сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 12-14 августа. В ряде регионов ожидаются осадки, местами сильные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере прогнозируются сильные дожди, в отдельных регионах град, шквал.

Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков.

Тем не менее по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке – туман.

На большей части страны ожидается небольшое понижение температур:

на западе ночью до +13...+18, днем до +23...+31 градуса;

на северо-западе ночью до +8...+20, днем до +18...+28 градусов;

на севере ночью до +10...+17, днем до +18...+23 градусов;

на юге ночью до +13...+23, днем до +27...+37 градусов.

В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее мы писали, что в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 августа, ожидается жаркая погода, только в середине недели синоптики пообещали небольшой дождь.

А в Астане почти всю неделю будут идти дожди - осадки прогнозируют со вторника по воскресенье.

В Алматы на этой неделе жара сменится похолоданием и осадками - ухудшение погодных условий обещают к субботе.

