Сильные дожди пообещали в Казахстане в ближайшие дни
Опубликовано:
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, 12-14 августа. В ряде регионов ожидаются осадки, местами сильные, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами, на западе, северо-западе и севере прогнозируются сильные дожди, в отдельных регионах град, шквал.
Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков.
Тем не менее по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке – туман.
На большей части страны ожидается небольшое понижение температур:
- на западе ночью до +13...+18, днем до +23...+31 градуса;
- на северо-западе ночью до +8...+20, днем до +18...+28 градусов;
- на севере ночью до +10...+17, днем до +18...+23 градусов;
- на юге ночью до +13...+23, днем до +27...+37 градусов.
В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается.
Ранее мы писали, что в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 августа, ожидается жаркая погода, только в середине недели синоптики пообещали небольшой дождь.
А в Астане почти всю неделю будут идти дожди - осадки прогнозируют со вторника по воскресенье.
В Алматы на этой неделе жара сменится похолоданием и осадками - ухудшение погодных условий обещают к субботе.
