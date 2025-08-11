Пыльная буря и сильный дождь: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на 12 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

12 августа днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Завтра на северо-западе Атырауской области прогнозируют сильный дождь, шквал. Ночью на северо-западе области гроза, днем гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области усилится ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью и утром в центре, на востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность.

12 августа утром и днем в Астане прогнозируется сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный - порывы 15-20 м/с, утром и днем временами 25 м/с.

Завтра днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

А в Туркестанской области усилится ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге, западе, севере Павлодарской области будет сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, западе области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный ночью на юге, западе области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на юге, западе, севере области временами 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Во вторник на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области тоже ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Завтра утром и днем на западе, севере, в центре области Абай возможны гроза, град. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

12 августа на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Ночью на востоке Костанайской области тоже ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области - сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на юге области порывы 25 м/с.

12 августа днем на западе, востоке, в центре Мангистауской области прогнозируется гроза, шквал. Ветер северо-западный днем на востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

