Дожди почти всю неделю будут идти в Астане

В Астане в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 августа, обещают непогоду - почти всю неделю в столице будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 августа в Астане будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

12 августа ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 10,5 м/с.

13 августа вновь ожидается дождь. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

14 августа в Астане прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 18 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 23 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,7 м/с.

15 августа будет небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

16 августа снова будет дождливо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 19 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

17 августа, по прогнозам, вновь будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

