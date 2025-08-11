Жара до 39 градусов ждет жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 августа, ожидается жаркая погода, лишь в один день недели в городе ожидается дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 августа в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 32 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 39 градусов, но ночью температура опустится до плюс 25 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

12 августа ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 32 градусов. Максимальная температура составит плюс 39 градусов, а минимальная – плюс 27 градусов. Скорость ветра составит до 8,0 м/с.

13 августа осадков не будет. Средняя температура – плюс 30 градусов. Днем температура поднимется до плюс 37 градусов, а ночью опустится до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

14 августа в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,0 м/с.

15 августа ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 28 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

16 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

17 августа, по прогнозам, будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 26 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 32 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

