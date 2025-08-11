Жара до 35 градусов и дожди ожидаются в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 августа, ожидается в основном жаркая погода, но в конце недели в городе обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 августа в Алматы будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 35 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

12 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная – плюс 23 градуса. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

13 августа будет ясно. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 36 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

14 августа в Алматы осадков не будет. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 36 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

15 августа вновь будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 27 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 34 градусов, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

16 августа ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 29 градусов, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,5 м/с.

17 августа, по прогнозам, вновь будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

