Слухи о ЧП опровергли в аэропорту Астаны

Международный аэропорт Астаны опроверг слухи о пожаре на своей территории, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы авиагавани.

Как сообщили в пресс-службе, информация, распространяемая в социальных сетях о пожаре на территории аэропорта, не соответствует действительности.

"На территории аэропорта не зафиксировано никаких происшествий. Объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию", - заявили в авиагавани.

Отмечается, что распространяемые в Сети фото- и видеоматериалы являются фейковыми и не имеют отношения к аэропорту.

"Просим доверять только проверенным источникам информации", - обратились к казахстанцам представители авиагавани.

Напомним, в конце июля аэропорт Астаны затопило - из-за сильного ливня выбило отвод ливневой трубы в международном терминале, в результате чего первый этаж залило водой. Последствия протечки быстро устранили.

А пожар в аэропорту Астаны в последний раз случался зимой прошлого года - сообщалось о возгорании в электрощитовой терминала. Пассажиров эвакуировали. Из-за ЧП было задержано больше 20 рейсов.

