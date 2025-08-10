jitsu gif
    Пенсионерка ударила врача-акушера в перинатальном центре Шымкента

    Опубликовано:

    Медик везет каталку в роддоме
    Роддом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

    В одном из родильных залов перинатального центра Шымкента пенсионерка в присутствии медперсонала и пациентов оскорбила акушера-гинеколога и ударила его. ЕЕ наказали, сообщает Otyrar.kz.

    По данным регионального издания, инцидент произошел в перинатальном центре Шымкента, когда в одном из родильных залов пенсионерка в присутствии медперсонала и пациентов оскорбила акушера-гинеколога и нанесла ему удар.

    Суд квалифицировал ее действия как мелкое хулиганство.

    "13 июля утром, на втором этаже перинатального центра, пенсионерка высказывала в адрес врача оскорбления, демонстрируя явное неуважение к окружающим. В соответствии со статьей 434, частью 1 Кодекса об административных правонарушениях РК, мелкое хулиганство - это нецензурная брань, нарушение общественного порядка и проявление неуважения к другим лицам, за что предусмотрена административная ответственность", - сообщается в материалах судебного кабинета Верховного суда РК.

    Действия женщины подтверждены материалами дела. Ответчица признала свою вину и попросила прощения.

    В материалах судебного кабинета Верховного суда отмечается, что пенсионерка получила штраф в размере 55 048 тенге. Первоначальный штраф составил 78 640 тенге, но с учетом пенсионного возраста сумма была снижена на 30%.

    Постановление пока не вступило в законную силу.

    Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

    Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

    В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали.

    На днях в Сети появилась информация об очередном избиении медработника в приемном покое Костанайской областной больницы. Инцидент подтвердили в ДП региона.

