Надвигаются дожди с грозами: понижение температуры ожидается по Казахстану в выходные

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни, с 9 по 11 августа. Практически на всей территории страны ожидается понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптки, в ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами.

На северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.

В южных регионах сохраняется сильная жара до +36 ...+41 градусов, на юго-востоке до +32 ...+39 градусов. На западе Казахстана ожидается понижение температур, ночью до +12 ...+23 тепла, днем до +25 ...+37 тепла. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температур.

Ранее сообщалось, что в августе в Казахстане ожидаются дожди с грозами и "температурные качели" - госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август 2025 года.

