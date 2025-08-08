Непогода накроет Казахстан в субботу: в регионах обещают ливни, град и грозы
В субботу, 9 августа, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, сильных дождей и палящей жары, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
О сильной жаре синоптики предупреждают жителей Жамбылской и Актюбинской областей, а также области Жетісу - здесь столбики термометров поднимутся до 34-39 градусов выше нуля.
В Туркестанской области и Шымкенте в субботу термометры покажут до 40 градусов жары, а в Кызылординской области - до 42 градусов.
Во всех этих регионах объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
Между тем грозу прогнозируют в Мангистауской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской областях.
Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Ұлытау.
В СКО объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана, а в области Жетісу - из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.
