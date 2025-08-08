Временно перекроют движение в районе площади Абая в Алматы

В Алматы 10 августа в связи с мероприятием, посвященным Дню Абая, на время ограничат движение транспорта на двух проспектах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата Алматы, 10 августа в мегаполисе состоится церемония возложения цветов к памятнику Абая Кунанбаева.

В связи с этим, с 09:00 до 11:00 перекроют участки:

по проспекту Абая - от проспекта Назарбаева до проспекта Достык;

по проспекту Достык - от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева.

"Приглашаем жителей и гостей города принять участие в торжественной церемонии, чтобы отдать дань уважения и почтить память великого поэта. Мероприятие начнется в 10:00 на площади Абая перед Дворцом Республики.

Просим отнестись с пониманием, учитывать временные изменения в схеме проезда и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении акимата.

По данным Единой платформы интернет-ресурсов госорганов, 10 августа Казахстан отмечает национальный праздник - День Абая. В 2020 году правительство республики приняло постановление, внеся изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан".

Праздник посвящен основоположнику казахской литературы, поэту, философу и композитору Абаю Кунанбаеву. В этом году Казахстан отмечает 180-летие.

Добавим, по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

