Назначен новый руководитель управления общественного здравоохранения Алматы

Назначен новый глава УОЗ Алматы - им стал Марат Пашимов. Об этом сообщил советник акима города по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин, передает NUR.KZ.

"Распоряжением акима города Алматы Дархана Сатыбалды с 21 июля 2025 года руководителем управления общественного здравоохранения назначен Марат Орумбасарович Пашимов", - говорится в сообщении.

По информации акимата города, Марат Пашимов родился 4 октября 1981 года. Кандидат медицинских наук.

В системе здравоохранения работает с 2003года.

В разные годы трудился медицинским братом и врачом-анестезиологом, а также занимал должность заведующего отделением реанимации и телемедицины, заместителя главврача по организационно-методической работе и ЧС.

Руководил городской поликлиникой, областной клинической больницей и управлением общественного здоровья.

С 2023 года занимал пост председателя правления АО "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" в Алматы.

Добавим, что 11 июля в акимате Алматы подтвердили информацию о том, что Асия Аканова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения. На этой должности она трудилась с ноября 2024 года.

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