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    Политика

      Экс-советник Жениса Касымбека получил должность в акимате Алматы

      Опубликовано:

      Алмас Жанбыршы
      Алмас Жанбыршы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

      На должность руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы назначен Алмас Жанбыршы, который работал советником акима Астаны, передает NUR.KZ.

      Сегодня был назначен новый руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Им стал Алмас Жанбыршы.

      По данным акимата, Алмас Жанбыршы родился в 1979 году в Алматы, он выпускник Казахской головной архитектурно-строительной академии города Алматы и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

      Трудовую деятельность начал в 2003 году архитектором. С 2005 по 2018 год проработал на различных должностях в управлении архитектуры и градостроительства города Алматы.

      С 2018 по 2019 годы был директором ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан".

      С 2019 по 2021 год - заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

      С 2021 по 2022 год - директор ТОО "Научно-исследовательский институт "Астанагенплан".

      С 2022 по 2023 год - руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

      До настоящего назначения был советником акима города Астаны.

      Отметим, что это уже третье назначение в акимате Алматы за последние сутки. Так, накануне руководителем управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

      Кроме того, был назначен новый руководитель управления энергетики и водоснабжения города Алматы - им стал Нурбакыт Серикбай.

      До этого стало известно, что Асия Аканова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения Алматы. До этого сообщалось, что Нурлан Атыгаев покинул должность начальника Департамента по ЧС южной столицы.

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