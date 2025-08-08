Дождь и жару до 37 градусов обещают жителям мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 8 августа, в Астане и Алматы обещают дожди, а жителей Шымкента вновь ждет сильная жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 34 градусов, а ночью опустится до 21 градуса. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,6 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.